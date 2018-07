Poliitik hoiatas venelannasid: Tinderi kasutamine jalka MMi ajal lõpeb segarassist laste ja üksikemadusega

Kohalik meedia on vahendanud, et naised otsivad fännide hulgast pigem sõprust, mitte pikemaajalisi suhteid.

Samas hoiatas Venemaa poliitik Tamara Pletnjova venelannasid, et nad vaataksid ette ning ei lõpetaks «segarassist laste üksikemadena», lisades: «Midagi head ei saa tulla sellest, kui Venemaa naised näotult käituvad. On tüdrukuid, kes kohtuvad meestega ja seejärel sünnitavad. Võib-olla nad abielluvad, võib-olla mitte. Need lapsed kannatavad hiljem täpselt nagu kannatati nõukogude ajal. On üks asi, kui lapsevanemad on samast rassist, hoopis teine asi aga, kui nad on eri rassist.»