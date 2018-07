Vaidlused on läbi: tualettpaberi hoidmiseks on üks ja ainus viis

Õige moodus tualettpaberi hoidmiseks on see, kui lahtine paber tuleb rullist pealt poolt. Kuigi igaühel on omad eelistused ja inimesed on ikka oma harjumustes kinni, peaks eelistama seda, et paberit ei sikutata rullist altpoolt juurde, kirjutab Pure Wow.

Miks siis nii? Tuleb välja, et arvukad uuringud on tõestanud, et kui paber jookseb rulli pealt, väheneb inimeste kokkupuude ohtlike bakteritega. Teadlased on välja uurinud, et sel juhul puutuvad räpased käed tualettpaberirulliga vähem kokku. Rulli alt paberit sikutades on üleliigseid puudutusi rohkem ja see annab bakteritele rohkem levikuvõimalusi.