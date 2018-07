Loore Linnu elu mängureeglid. Oluline saladus, kuidas tagada endale külluslik ja rikas elu

Paljud arvavad, et kui raha on külluses käes, siis on ka kõik probleemid lahendatud. Aga ei ole nii. Sageli juhtub, et õnnelik ikka ei olda.

Andmine tähendab midagi palju enamat

Suhe rahaga on andmise ja võtmise suhe, nagu iga teinegi suhe. Andmine kutsub esile saamise ja saamine kutsub esile andmise. Looduse seaduste järgi on see nii, sest mõlemad on üks ja sama energiavool, selle erinevad aspektid. Kui peatad ühe sellest voost, oled sekkunud looduse arukusse.

Aga kui midagi välja andes tunned end millegipärast halvasti, siis ei ole andmine toimunud südamest, vaid külmalt kaalutledes. Kui annad vastumeelselt, siis pole sellise andmise taga üldse energiat ja tagasi see midagi ei too. Ja rõõmu pole sellest ei andjal ega saajal.

Kõige tähtsam on omada head tahet, andes midagi saajale, soovides talle õnne ja edenemist. Vastutasu tuleb alati sama suur, kui andmine on olnud südamest – suur või isegi suurem. Ka see on Universumi seadus. Aga andes midagi kohusetundest või vastumeelselt, ei järgne soovitud rahu ega tulemust.

Kuidas harjutada andmist

Andmise harjutamine on väga lihtne. Tahad, et sind armastatakse, armasta ise. Kõigepealt ennast, siis on sul, mida teistele jagada. Kui tahad, et sind märgatakse, märka ise teisi inimesi, näe nende olemust, kuula nende juttu. Kui tahad, et sul oleks küllus majas, aita teistel saada, mida nad soovivad, motiveeri ja tunnusta neid. See toimib mitte ainult üksikute inimeste, vaid ka riikide ja rahvaste puhul.

Isegi mõte andmisest kannab endas edasiviivat energiat, sel on teisi mõjutav jõud. Muuda andmine mõttes saamise sooviks ja see soov täitub. Selles väites ei ole midagi, mida saaks tõestada või uuringutega kinnitada, aga tasub uskuda, see toimib.

Kuidas seda kõike oma elus rakendada? Näiteks nii. Iga kord, kui puutud kellegagi kokku, anna talle midagi. See ei pea olema midagi materiaalset, aga näiteks naeratus. Või kingi kompliment. Saada mõttes head soovid. Kõige võimsamad andmise vormid ei olegi nähtavad. Anda võib kasvõi sooja pilgu. Kingi mõni tund oma ajast, veeda see sõbraga. Või kingi kaaslasele ilus päev, kus puuduvad tülid, kus näitad üles hoolimist ja oled tähelepanelik. Kingi armastust, siis tuleb see sulle ka tagasi. Kui imeliseks võid kujundada sellise andmise läbi oma lähisuhted!

On üks vana komme: külla minnes viiakse ikka midagi kaasa. See ei pea olema suur ega rabav kingitus, piisab lilleõiest perenaisele, kommikarbist. Kunagi ei minda külla tühja käega, öeldi minu lapsepõlves. See on andmise-saamise osa – saad ju vastu külalislahkust... ja midagi veel enamat. Sinu enesetunne muutub. Kui tundub, et endalgi on vähe, mis veel andmisest rääkida, siis mõtle, mis võiks olla see, mis ei maksa midagi, aga maksab väga palju?