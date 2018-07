Tallinlanna ja Saksamaa esimene naisprofessor Margarete von Wrangell püüdis alkoholikeelu ajal luua Eestis suhkruparadiisi

FOTO: Hohenheimi ülikool

Margarete von Wrangell kirjutas oma emale: «Oma erialal on mul palju võitlusi. Ma olen esimene korraline naisprofessor Saksamaal. Lisaks on mind tunnustanud mitmed teadussuurused. See on kaasa toonud paljude vaenu. Minu instituut on rajatis, millel saab olema püsiv väärtus ning vaatamata suurele murele ja töisele ülekoormusele teeb see mulle siiski rõõmu. Igal juhul tean, mille nimel ma võitlen.»

Margarete´ist sai Saksa Naisõpetlaste Liidu asutajaliige. 1927 oli seal juba 3815 naist. 1928. aastal kaitses ka Eestis esimene naiskeemik oma diplomitöö. Nimelt Johanna Tammison Tallinna Tehnikumis ja teemaks oli «Lubjalämmastiku tehas, mille toodang miljon puuda aastas». Pärast spetsialiseerus ta küll Saksamaal end täiendades riiete värvimise alale ja temast sai Tallinna naiskutsekoolis pedagoog.

Ka teadlasena võis abielu õnnestuda

1926. aastal sai Daisy ühel päeval allkirjastamata piltpostkaardi Serbiast väga tuttava käekirjaga. See oli kunagiselt lapsepõlvesõbralt vürst Vladimir Andronikovilt. Pärast revolutsiooni ja kodusõda olid levinud baltisakslaste seas kuuldused, et vürst on enamlaste poolt hukatud. Nüüd kirjutaski Vladimir, et ta vastupidiselt kuuldustele on siiski vägagi elavate kirjas ja sooviks sellest hea meelega teada anda. Ta kirjutas: «Kas see pole mitte uni? Daisy, väike sugulane Revalist, on saanud suureks professoriks Saksamaal.»

Vürst Vladimir FOTO: Wikimedia Commons

Sugulus oli muidugi väga kaudne. Kõik baltisakslased lugesid end tegelikult hõimlasteks. Nii oli ka Vladimiri isa Mihhail Andronikov olnud abielus Sofia von Ungern-Sterbergiga ja sellest siis ka nende kokkupuutumised lapsepõlves. Vürst Vladimir oli olnud Vene keisririigi sõjaväelane ja hiljem sõdinud valgekaartlikes vägedes.

1928. aastal, 51aastasena, abiellus Daisy Vladimiriga. Talle anti eriluba edasitöötamiseks professorina ja instituudi direktorina. Sel ajal oli Saksamaal naistel pärast abiellumist keelatud riigiteenistuses töötada. Fakt, et tema sai loa, näitas ilmekalt, kui kõrgelt hinnati naise teaduslikke töid.

Järgnesid aastad õnne, täidetud tööga, reisimisega ja seltsieluga. Margarete toetas materiaalselt paljusid oma baltlastest sugulasi. Kahjuks ei saanud ta oma abielu kaua nautida. Lapsepõlves põetud sarlakid olid jätnud talle neerupuudulikkuse, mis tabas nüüd täie võimsusega. Pärast lühikest ja ägedat haigust suri Margarete von Wrangell 55-aastasena 21. märtsil 1932. Ta maeti Tallinna Kopli kalmistule, mis teatavasti nõukogude võimude poolt maatasa lükati.

Vürst Andronikov, kes oli oma naist väga armastanud ja toetanud teda tema töös igakülgselt, kirjutas Daisy elust tema kirjade ja päevikumärkmete põhjal elulooraamatu, mis avaldati 1935. aastal: «Margarethe v. Wrangell: Das Leben einer Frau 1876-1932. Aus Tagebüchern, Briefen und Erinnerungen dargestellt». Margarete von Wrangelli mäletusmärgile Hohenheimis on raiutud tema sõnad: «Ma elasin taimedega. Ma panin oma kõrva vastu maad ja mulle tundus, et taimed hea meelega jutustasid mulle oma kasvu saladustest.» 1997. aastal kutsuti Baden-Württembergi liidumaal ellu Margarete von Wrangelli nimeline teadusgrant, mis on mõeldud toetama naisõpetlasi.

