Miks ei tohiks lapsed mullivannis käia?

Beebid ja väikelapsed ei peaks mullivanni minema kolmel oluliselt põhjusel, hoiatab Redbook. Esiteks on mullivanni põhi ootamatult sügav ja seetõttu tuleb arvestada uppumisohuga. Teiseks on mullivannis võrreldes tavalise basseiniveega palju soojem vesi ja seal võib laps kergesti üle kuumeneda.

Vähemtuntud on kolmas põhjus, miks mullivann väikelastele ei sobi. Nimelt on mullivann kasvulavaks paljudele hingamisteede nakkushaigustele (näiteks leegionärihaigusele), mis kanduvad edasi veeuru sissehingamisel. Õnneks on tegu lastel harvaesineva nakkusega, kuid parem karta kui kahetseda.