7 küsimust, mis aitavad teada saada, kas sa saboteerid oma suhet

Kui sa oled tüdinud nõuannetest stiilis «ole sina ise ja küllap see õige su teele jõuab» ning oled valmis muutuma ja arenema, siis on sul võimalik muuta ka oma destruktiivset suhtekäitumist. Tegelikult on ju ainus, mida sa siin maailmas saad kontrollida, su enda mõtted ja käitumine, seega on ehk tark mõte endast ka alustada, kui tahad, et su maailmas midagi muutuks.

YourTango soovitab endalt küsida järgmised küsimused, kui sa tahad leida vastust sellele, kas sa ehk ise oled oma suhteid saboteerinud.

1. Kas ma võtan seda liiga tõsiselt? Jah, suhteid peakski tõsiselt võtma, kuid ei tasu ka unustada, et deitimine peaks olema lõbus ja tore, mitte tõsine töö. Kui kohtingud tunduvad sulle tööintervjuuna, siis käid sa kohtingutel valede inimestega! Kui sa kellegagi klikid, on asjal kohe teine hoog ja energia ja sa naudid tema seltskonda kohe algusest peale ning ei ole küsimustki, kas te omavahel klapite. Ära aja asja keeruliseks, leia üles nauding!

2. Kas ma alati ootan, et teine osapool teeks esimese sammu? Pole vahet, kas sa oled mees või naine, igaüks on oma õnne sepp ja saatuse valaja. Sa võidki ootama jääda, kui ise härjal sarvist ei haara. Ütle tere. Naerata kellelegi. Näita teisele osapoolele välja, et sa oled suhtlusele avatud.

3. Kas ma räägin liiga palju endast? Seda viga teevad paljud soost hoolimata, et unustavad end endast rääkima. Jah, sa oled entusiasmi täis ja tahad kellegi uuega kõike jagada ja see on tore, aga anna talle võimalus ka endast rääkida.

4. Kas ma panen alati tema huvid esikohale? On suur vahe, kas panna esikohale partneri õnn - või siis käituda viisil, mis on sulle endale kahjulik. Eksisteerib kompromiss, aga eksisteerib ka eneseohverdus. On olemas isetus, aga on olemas ka märterlus. Sa pead aru saama, millal sinu lahkust kurjalt kasutatakse ja sa hakkad väärikust kaotama.

5. Mu standardid on kõrged - aga kas nad on ehk ebamõistlikud? Jah, su latt peabki kõrgel olema! Aga tasub meeles pidada, et ükski inimene pole täiuslik. Kui sul on miilidepikkune nimekiri omadustest, mis partneril peavad olema, võib see olla kaitsemehhanism - siis on alati hea leida põhjus, miks suhe ei tööta. Võta see nimekiri ja eemalda sealt kõik, mis pole omadused, mida sa tegelikult ei vaja. Sa ei pea olema suhtes mehega, kes on 190 cm pikk - ilmselt tahad sa suhtes olla mehega, kes pakub turvatunnet. Eralda oma tahtmised ja vajadused, et mõista, mis sind tegelikult suhtes õnnelikuks teeb.

6. Otsin ma lihtsalt järgmist dopamiinilaksu? Meie aju otsib alati uusi erutavaid elamusi, mis pole suhete osas muidugi hea uudis. Aga me peame üle olema oma loomalikust instinktist ja hoidma pea selgena. Kas meid juhib see janu uue laksu järele? Kas see on ehk põhjus, miks muidu tore suhe hakkab igavana tunduma?