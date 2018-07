Pildid: India modell on popstaar Rihannaga äravahetamiseni sarnane

Kuna Reneel on loomulikult väga tume nahk, siis juhtus esimeste tööde puhul sageli, et tema nahka töödeldi piltidel heledamaks. Pärast seda, kui India moetööstuses kinnitas kanda arvamus, et ta on Rihanna teisik, olukord muutus. «Säärase sissejuurdunud eelarvamuse tõttu oleks olnud väga raske tööd leida. Rihanna faktor keeras selle aga õnnistuseks,» tunnistas ta. «Fotograafid ütlesid oma klientidele, et ma meenutan Rihannat. Nii oli neid lihtsam veenda. Keegi vaidle ju vastu, et Rihanna on ilus.»