5 topeltstandardit, mida ei tohiks üheski suhtes taluda

Elite Daily on reastanud viis topeltstandardit, mida tuleb ette just suhetes - ning millele tasuks hüvasti öelda.

1. Mehed peaksid esimesena tunnistama, et neil on tunded. Kõik peaksid julgema olla avatud ja ausad ning jagama oma tundeid, kui on selleks valmis. Sa ei pea ootama, et mees ütleks esimesena «Ma armastan sind», kuna ta ei pruugigi seda veel tunda või on lihtsalt häbelik.

2. Mehel ei tohi olla sõbrannasid, aga sul võib. Või vastupidi - ükskõik, milline see «reegel» ka poleks, on aeg see unustada. Sina ja su partner peaksite saama teha seda, mida iganes te soovite (välja arvatud muidugi teineteise petmine, kui teil pole just avatud suhet). Suhte alustala on usaldus, seega räägi oma kallimaga, kui sulle tundub, et ta on liiga kontrolliv selles osas, kellega sa suhtled.

3. Üks teist peab sõnumitele vastama, aga teine mitte. Kui üks partneritest läheb endast välja niipea, kui sõnumile minuti jooksul vastust ei tule, samas aga ei vasta ise päevade kaupa, siis on tegemist topeltstandardiga. Räägi sellest oma partneriga ning selgita, miks see pole okei.

4. Mehed peaksid alati seksi tahtma. Ühiskond on meile sisendanud, et mehed mõtlevad ainult seksist. Samas on palju mehi, kes ei taha väga palju seksi ja sellega võib olla raske rahu teha, kuna popkultuur ütleb meile, et see on väär. Tegelikult on see väga normaalne ja oma partnerit ei tohiks seksima survestada - isegi, kui ta on mees.