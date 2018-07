Politsei soovitab: kui naaber paljalt päevitab, ära vaata!

Inglismaa politsei hoiatas möödunud nädalal britte, et kui on plaan päikesekiirte püüdmiseks koduaias riided seljast heita, peaks asja kooskõlastama ka naabritega. Nimelt tuleb sealkandis sageli ette, et vimma kandvad üleaedsed võtavad paljast ihu nähes kõne politseisse ning siis tuleb juba mundrikandjatel asjad korda ajada.

«Kui sa tahad koduaias paljalt ringi jalutada ning naabrid näevad üle aia, pead sa olema ettevaatlik,» ütles Surrey politsei oma Twitteri-kontol. «Inglase kodu pole päriselt tema kindlus ja su aed ei asu seaduse piiridest väljaspool. Ideaalses maailmas on su suhe naabritega selline, et nad ei pane pahaks, kui sa paljalt aiatöid teed ning nad ei tuleks selle pealegi, et politseisse helistada. Pärismaailmas aga me soovitame sul kasutusele võtta ettevaatusabinõud.»

Nii andis politsei nõu valida varjatud ja eraldatud koht, kus ilma riieteta olla ning anda oma plaanist teada naabritele, et ennetada võimalikke pahuraid kõnesid politseisse. Samas tõdesid nad ka, et vuajerism võib siiski olla süütegu ning kui inimene märkab, et keegi on võtnud kasutusele redeli, et tema tegemistel silma peal hoida, tasub siiski politseisse pöörduda.

Appi tuleb terve mõistus

Uurisime Eesti politseilt, millised on lood eestlastega - ons ka siinkandis probleeme paljalt päevitavate naabritega? Politsei pressiesindaja Ilmar Kahro sõnul saavad nad pigem teateid selle kohta, kui keegi on paljas avalikus ruumis, näiteks linnatänaval kõndides. «Sellistel puhkudel on pigem põhjuseks olnud siiski inimese vaimne tervis, mitte tahe teisi inimesi häirida või ärritada,» selgitas Kahro.

«Mis puudutab oma aias paljalt päikese võtmist, mis kedagi sedavõrd häirinud oleks, et ta oleks hädaabinumbrile helistanud, siis selliseid juhtumeid tõttöelda ei meenu,» ütles Kahro. «Ning siin pole politseile helistamiseks tegelikult ka põhjust.»

«Tõsi, päris kõike ei tohi ka oma aias teha,» paneb politsei ka eestlastele südamele. «Näiteks võib liigne lärm segada naabreid ning sellisel juhul on ka politsei sekkumiseks alus olemas – tegevus häirib avalikku korda ning naabri rahu, kes näiteks öösel magada ei saa.»