Inglismaa politsei hoiatas eelmisel aastal soojade ilmade saabudes britte, et kui on plaan päikesekiirte püüdmiseks koduaias riided seljast heita, peaks asja kooskõlastama ka naabritega. Nimelt tuleb sealkandis sageli ette, et vimma kandvad üleaedsed võtavad paljast ihu nähes kõne politseisse ning siis tuleb juba mundrikandjatel asjad korda ajada. Uurisime Eesti politseilt, millised on lood eestlastega - ons ka siinkandis probleeme paljalt päevitavate naabritega?