Taimetark soovitab. Müstilisel raudrohul on armumaagias kindel koht

Kui murda, on tal tugev mõrkjas lõhn. Õitseb juuni lõpust sügiseni välja. Aretatud on ka dekoratiivseid värviliste õitega teisendeid, mida kasvatatakse koduaedades. Pärit Euroopast, kasvab põhjapoolkera parasvöötmes, aga on kohanenud ka Hiinas, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Nimetused ja ajalugu

Ladinakeelne nimetus Achillea millefolium (tuhandelehine), viitab nii taime välimusele kui legendidele, mis räägivad Homerose eeposest tuntud Vana-Kreeka kangelasest Achilleusest - kreeka keeles akhilleos. Raudrohust kirjutas juba paar tuhat aastat enne Kristust rooma õpetlane Plinius Vanem. Soome keeles on ta nimeks Siankärsämö, eesti murdekeeles seakärsarohi, raudteerohi, verihain, verilill ja raudreiarohi, köharohi, koeraköömned ja veel väga palju variante – see on maagiline ja müstiline taim, tuntud juba ammustest aegadest kui väekas ravija mitmesuguste erinevate tõbede korral.

Vana ja tuntud, legendidest ümbritsetud ravimtaim

Raudrohtu peeti imetegijaks haavade ravimisel, verejooksu peatamisel, seda teadis juba antiikaja kangelane Achilleus sõjaväljal, kellest kirjutas Homeros kuulsas eeposes «Ilias». Rahvaravis on taim tuntud ka kui ninaverejooksu peataja, sellele viitab inglisekeelne nimetus nosebleed. Legendidega on seotud nimetus kuradinõges devil’s nettle ja kuradi mänguasi devil’s plaything – raudrohi on peetud ka kuraditaimeks.

Müstiline ja maagiline

Nõiad ja ravitsejad kasutasid ennevanasti raudrohtu loitsimisel.

Nii nagu mitmed tõrjemaagilised taimed, on ka raudrohi olnud paljude rahvaste uskumuste kohaselt kurjade vaimude ja deemonite väljaajaja, majapidamise ja majaelanike kaitsja. Jaaniööl majja toodud raudrohukimp pidi terve aasta jooksul haigused kogu perest eemal hoidma.

Erinevates rituaalides kasutatakse veel tänapäevalgi raudrohtu kui inimese füüsilist väge suurendavat taime. Usutakse, et raudrohi aitab näha ja leida kaotatud asju. Samuti on tal kindel koht armumaagias ja armuasjade ennustamisel.

Navajo indiaanlased mälusid värske raudrohu varsi enne tähtsaid kõnelusi, et osavam olla ja tegid seda ka enne armuvahekorda astumist. Hiinas otsitakse raudrohust valmistatud tikkude abil võimsast oraaklist, Muutuste Raamatust, vastuseid tuleviku kohta.

Ravija nii rahva- kui tavameditsiinis

Raudrohi on üks vanemaid ravimtaimi, mida mainitakse juba kõige varasemates säilinud taimeraamatutes.

Ka on ta üks Euroopa tuntumaid ja armastatumaid ravimtaimi, mida kasutatakse palju koduste ravimite valmistamiseks ja pruugitakse nii sees- kui välispidiselt. Kuna ta sisaldab samu komponente nagu kummel ja teisalt ka näiteks koirohi, siis on tal ka mitmekülgsed samalaadsed omadused, lisaks veel veresooni mõjutav toimeaine. Vere hüübimist soodustavale toimele viitab ka rahvakeelne nimetus – verihain.

Raudrohu puru on pandud lahtisele haavale, et verejooksu peatada, kui haav hästi ei parane, aitab värske raudrohumahl. Tugeva põletikuvastase toimega on leotis, millega pestes saab korda näiteks ebapuhta näonaha.