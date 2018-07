Ema mure: laps raiskab oma suve niisama passimise peale ära

«Sünnipäev jäigi pidamata, sest ühel aastal polnud mul aega sellega tegeleda. Sellest sai klassis trend ja suur osa klassikaaslastest on samuti loobunud sünnipäevade pidamisest. Klassiõhtutel käivad kohal ainult üksikud aktivistid. Klassiekskursioon jäi ära, sest lastel huvi puudus.

Lapse jaoks ideaalpäev näeb välja nii, et kui töölt koju jõuan, siis laps vedeleb pidžaamas teleka või arvuti ees. Süüa teha endale õnneks veel viitsib.

Korra mõtlesin, et võib-olla ta on tõrjutud ning see on nn kaitsereaktsioon. Aga praegu on ju suvi ja keegi teda ei kiusa! Koolis on tal oma punt ning trenniseltskonda kiidab ta samuti. Ta on küll introvert ning kontakte meelsasti ei loo, aga need, kellega jutule on saanud, on headeks sõpradeks jäänud. Ehk siis see ei saa olla põhjus. Samuti pole virtuaalse suhtlemise osas mingeid probleeme, seda teeb ta meelsasti...

Olen üritanud rääkida. Ma ise olen selline nn hõivatud inimene. Tütar toob põhjenduseks, et ta ei salli kisa-kära ja ta lihtsalt tahab olla omaette. Lisaks on tekkinud põhjendused stiilis «see sõbranna on lesbi ja ma ei taha temaga ennast koos näidata». Ehk siis minu jaoks absoluutselt arusaamatud ja hämmingut tekitavad (otsitud?) põhjused.

Öelge palun, et see läheb üle! Tahan, et mu lapsest saaks inimene, kes saab aru, et elatakse vaid üks kord ning ise tuleb elu huvitavaks teha. Kelles oleks tolerantsust, et aktsepteerida erinevaid inimesi enda ümber ja näha selles rikkust ning võimalust.

Kuidas teda mõjutada? Ma olen nii kurb.»

Vastab pereterapeut, Gordoni Perekooli koolitaja Pille Murrik:

«Kahjuks ei saa keegi anda teile soovitud garantiid teie lapse tuleviku suhtes. Küll aga saan ma aru, et olete väga mures, et teie laps võiks jäädagi kogu eluks eemaletõmbunuks ja passiivseks ning seetõttu paljustki ilma jääda. Tundmata teid ja teie last saan oma vastuses lähtuda vaid sellest, millest kirjutate ning selle järgi kujunevast muljest.

Teie kiri tekitab minus üksjagu küsimusi. Kuidas ja miks olete hulluks minemas? Et tütar on kodus ega torma ringi? Kirjutate, et tal on oma sõbrad nii koolis kui trennis. Järelikult on tal oma huvid ning ta ei ole enesessesulgunud tüüp, kes väldiks igasugu otsekontakte.