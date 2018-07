Toitumisnõustaja neli soovitust, kuidas oma elu kardinaalselt muuta

Keskendu tulevikule

Me kõik oleme teinud asju, mille üle me ei ole uhked või oleks saanud paremini teha, näiteks mitte toituda ebatervislikult kõik möödunud aastad. Oluline on aga keskenduda tänasele päevale ja edasisele, mitte minevikule, sest seda muuta me ei saa. Ka liigne muretsemine olnu pärast ei too mingit kasu. Minevikust tasub kaasa võtta ainult kõik positiivne - õppetunnid, uued harjumused ja inimesed.

Tee ära

Elus on olukordi, kus tahaks alla anda, pooleli jätta, ära minna. Mina soovitan aga sellisel juhul end kokku võtta ja ära teha ning n-ö läbi murda. Usu mind, kui ennast ületad ja teed ära asja, mis võimatu näib, siis läheb edasi palju lihtsamaks ning tunned end palju paremini. Tuleb muidugi meeles hoida, et alati on kõik otsused sinu, mitte kellegi teise omad, seega ära tee midagi selle pärast, et keegi teine seda tahab. Vahel on vajalik otsustamisprotsessi kaasata teisi inimesi, kes on targemad ja teadlikumad teemal, mis otsustamist vajavad.

Distsipliin

Saad õppida end distsiplineerima väikeste igapäevaste tegemiste kaudu – näiteks, seada endale piir, kui kaua jalutad, televiisorit vaatad, netis surfad jne. Siis ei kao su aeg märkamatult käest ning saad paremini oma päeva planeerida. Teine soovitus distsipliini kasvatamisel on valida mõni rutiini vajav tegevus, mille osas sead endale täpse plaani. Näiteks paned oma toitumiskava täpselt paika ja tead, mis päevadel hakkad toitu ostma ja ette valmistama. Kui suudad oma kavast kinni pidada, siis näed hiljem, et ka teiste tegevuste puhul on end lihtsam distsiplineerida.

Ole julge