Retseptisoovitus: jahutav viie minuti kurgisupp

Toidublogija Kadri Raig tutvustab suppi, mis ei saaks kuidagi lihtsam olla. Ainuke, mis natuke vilumust vajab, on küpsete avokaadode valimine. Hea nipp selleks on leida avokaado, mis sõrmede all juba kergelt vetrub ja siis nokitseda sealt varreosa lahti. Kui see ära tulla ei taha, siis on vili veel toores. Kui sealt paistab heleroheline viljaliha, siis on täpselt õige aeg ja kui sealt vaatab vastu midagi pruunikat, siis oled paraku juba hiljaks jäänud.