Jüri Kolk: jälle jõulud!

Keegi ei küsi, kas sulle sobib, et iga retk kodust välja käib aisakellahelinal ja kas sinu väikses hinges leidub kogu selle rahmimise kõrvalt ruumi jõulurõõmu ja rahu jaoks. Võrreldes jõuludega on jalgpallil siiski eelis, sest viimasest on tunduvalt lihtsam mööda vaadata. Muidugi, paljud siiski virisevad, aga mulle meenutavad nad meest, kes loomaaias käe jääkarupuuri toppis, sellest kuni õlani ilma jäi ja väljendab nüüd õigustatud meelepaha.

On ju teada, millal telekas seda nalja näitab, suur hulk telekanaleid on jätkuvalt jalgpallivabad ja üleüldse on mõistlik vähem teleka ees passida. Mis annaks parema ettekäände jalutama minna kui hapukurgihooaeg? Väljas on suvi, võrratu suvi. Ilusat ilma on olnud ja tuleb veel, ning isegi kui mõni päev on vilets, teab meie laiuskraadil igaüks, et ei ole halba ilma, on halb riietus. Pole põhjust põdeda!