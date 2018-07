«Naistejutud». Kas jalgpall on parem kui seks?

Kas jalgpallist saab üldse MMi ajal kuidagi mööda? Miks see ikka kohati nii nõme on - ja miks see on nii suurepärane mäng? Kui suur on sarnasus Daki ja legendaarse kohtuniku Pierluigi Collina vahel? Kas ja kuivõrd saab jalgpallile kaasa elavate meeste reaktsioonide põhjal otsustada nende tundeelu üle? Ning lõpuks muidugi püüame leida vastuse igivanale küsimusele - ons jalgpall parem kui seks?