Pane end proovile: kas sina saad aru liivikeelsest Peppa-multikast?

Wikipedia selgitab, et liivi keel kuulub läänemeresoome keelte rühma. Liivi keelt on kõneldud praeguse Läti maa-alal mõlemal pool Liivi lahte, kuid idapoolsete Salatsi liivlaste keel hääbus 19. sajandil.

Kuramaa liivi keelt kõneldakse tänapäevani, viimane liivi keelt emakeelena rääkinud inimene suri 2013. aastal. Teise keelena räägib liivi keelt Lätis umbes 20 inimest. Kokku on registreerinud ennast liivlaseks ametliku Läti statistika järgi 200 inimest.

Liivi kirjakeele tähestikus on 45 tähte, see on kombinatsioon eesti ja läti tähestikust. Liivi tähestikus leidub tähti, mida pole eesti ega läti tähestikus, näiteks Ǟ (pikk Ä) ja Ȭ (pikk Õ).