Kas avokaado kivid on söödavad?

Avokaado kivist on võimalik saada suurepärane toidulisand, kirjutavad toidublogijad. Loputa ja kuivata avokaado kivi, eemalda väliskest, tükelda ja sega blenderis. Saadud pulber sobib lisamiseks näiteks smuutidele ja küpsetistele.

Milleks avokaado kivist tehtud pulber hea on? Avokaado kivi sisaldab kiudaineid, antioksüdante ja lisatoitaineid. Teised toidueksperdid teavad jällegi rääkida, et avokaado kivil on põletikuvastane toime, kirjutab Independent. Pulbristatud avokaado võib olla üsna kibe. Seetõttu tarbitakse seda koostisosadega, mis selle kibedat maitset varjutavad.