Sõbranna nädalahoroskoop 7.–13. juuli

Kuu on kahanemas ning Jäära juhtplaneet Marss tagurdamas – jõuvarud on piiratud ja tempo aeglasem, kui sulle meeldiks. Oled sunnitud tegema asju, millest parema meelega kõrvale hiiliksid. Tuleb parandada vanu vigu ja viia lõpule pooleli jäänud ettevõtmisi. Alles siis, kui võlad tasutud, saad alustada puhtalt platsilt.

Nädal tõotab tulla vaheldusrikas ja lõbus, küllap väisad lustakaid üritusi, keerutad uljalt tantsujalga ning kohtad huvitavaid inimesi. Et ihkad nüüd ennekõike uudsust ja vaheldust, on ka suhted eriliselt kiired tekkima ja arenema. Seda, kas mõni praegu sõlmitud kontaktidest ka sügavama sõpruseni viib, näed alles lehtede langemise aegu.

Äriasjade korraldamisel on kõhutundest rohkemgi kasu kui mõistuse häälest. Usalda ennast, märka oma emotsioone ja tee iseennast kuulates kasulikke otsuseid. Sõiduvees oled ka juhul, kui su igapäevane tegevus on loominguline. Võid aga olla üsnagi lobisemishimuline. Jälgi end, ära saladusi kogemata kombel välja räägi!

Julge pealehakkamine on kahtlemata pool võitu. Aga siiski – ainult pool! Kui enne eesmärgini jõudmist vaimustusse satud, edusamme tähistad või nendega kellegi ees kiitled, võid edu käest mängida. Ära alahinda oma konkurente. Nendega silmitsi seistes meenuta endale alati, et rääkimine on hõbe ja vaikimine kuld.