Kuninglik pere on kulutanud Meghan Markle’i garderoobi peale hiigelsumma

Travel and Leisure kirjutab, et erinevate hinnangute kohaselt on aga Meghani garderoob kuningakojale maksma läinud ligi miljon dollarit. Kuningapere eksperdi Katie Nicholli sõnul on tavaliselt prints Charles see, kelle kanda on olnud perekonna rõivastuskulud, eriti siis, kui tegemist on riietega, milles perekonda avalikkuse ees pildistatakse.