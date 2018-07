Eesti disainerid lendavad Kiievisse esikohta püüdma

ERKI Moeshow 2018 kollektsiooni «KÕIK ON TROIS!» autor Cärol Ott leiab, et Kiievi moekonkursil osalemine annab suurepärase võimaluse liikumaks edasi rahvusvahelisse moemaailma. «Noorte Disainerite Konkursi žüriis on inimesed, kelleni on väga raske jõuda, olles pärit sellisest väikesest riigist nagu Eesti. Lisaks on rahvusvahelistel konkurssidel alati väga suur järjekord ukse taga ning mul on ääretult hea meel, et Eesti on leidnud endale koostööpartnereid välismaalt, andmaks noortele disaineritele võimaluse tutvustada end suuremale vaatajaskonnale,» sõnas Ott.