Korea uus näohooldustrend kasutab näo puhastamiseks levinud jooki

Korea ilublogijad on tuntud oma nahahooldusnippide poolest. Uueks soovituseks on naha puhastamine tavalise vee asemel gaseertud veega. Algselt pärineb see soovitus Jaapanist, kuid seda populariseeritakse Koreas. Gaseeritud vesi puhastab nahka ja pinguldab seda puhastuse järgselt, kirjutab DailyMail.