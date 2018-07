Neli märki, et sinu partner ei võta sind tõsiselt

Alguses oli ta pidevalt sinu jaoks olemas, siis aga järjest kaugenes? Paljude jaoks on suhte tõsidus ja reaalsus ootamatu ning nad tõmbuvad tagasi. Kui tunned, et temaga ühenduse pidamine on keeruline ning tema usaldamine ja talle lootmine keeruline, võib see olla suur probleem. See on ohumärk, et su kaaslane ei näe sinuga suhet kui midagi tõsist.