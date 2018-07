Filmitäis jaburat vene huumorit: lihases lontkõrvad ja matsakad nümfomaanid

Pean tunnistama, et olen üles kasvanud vene komöödiate seltsis ning naeran mahlakas kõnepruugis krõbeda (origineelkeeles) vene musta huumori peale alati. «Öine vahetus» on ses osas võrratu – subtiitrid ei kaota ehedaid repliike ja filmi tõlgegi on päris kobe. «Kuidas sa selle tellise ujuma õpetasid?» «Armastusel nagu kondenspiimal ei ole parim-enne-tähtaega.» Tihtipeale on komöödiafilmide killusadu muhe, kuid täiesti ebaveenev – mitte keegi tegelikult nii ei räägi. Siin on see elulähedane. Mina usun. Ja naeran.