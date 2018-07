5 asja, mida mehed välimusest rohkem hindavad

Kohtinguekspert Matthew Hussey möönab, et on tõesti mehi, kelle jaoks on oluline leida järgmine trofeenaine ning keda vestlusoskused ei huvita. Samas pole need aga kõrge väärtusega mehed - kui sa aga otsid partnerit, kes on väärtuslik, peaksid sa teadma, et sellised mehed hindavad naisi, kellel on «perspektiivikad omadused». «Need mehed jäävad sõltuvusse naisest, kes teab, mida öelda, et tõmmata endale mehe tähelepanu, paitada ta ego ning panna ta end maskuliinse ja seksikana tundma,» ütleb Hussey.

Hussey tõdeb, et muidugi meeldivad meile kõigile partnerid, kes kannavad oma välimuse eest hoolt, aga klišee vastab tõele: välimus pole kõik. Ta loetleb viis asja, mida mehed rohkem hindavad.

1. Mees tahab tunda, et ta kaitseb sind. Asi pole selles, kui suured on ta biitsepsid: ta tahab tunda, et ta saab sinu eest hoolt kanda ja sind hoida. Isegi siis, kui ta teab imehästi, et sa saad iseendaga suurepäraselt hakkama, meeldib talle ikka kuulda, kui sa ütled: «Ma tunnen end sinuga nii turvaliselt.»

2. Mees tahab teada, mida sa temast arvad. Me kõik tahame teada, et kallim mõtleb meie peale ning mehed pole mingid erandid. Kui sa tuled koju ja ütled talle, et kuulasid päeval sõbratari suhtemuresid ning mõtlesid samal ajal, kui väga sul on oma kallimaga vedanud, paneb see teda kohe sind rohkem hindama.

3. Mees tahab kuulda, et sa usud temasse. See on vaat et kõige olulisem asi, mida mehed tüdruksõbralt ootavad: usku. Usku temasse. Usku sellesse, et ta saab hakkama. Järgmine kord, kui ta oma plaanidest räägib, ütle talle: «Kui keegi sellega üldse hakkama saab, oled see sina.»

4. Mees tahab sinu eest hoolt kanda. Mitte pidevalt (sest see käiks lihtsalt närvidele), aga vahel tahab mees tunda, et tema on see, kellele sa raskel ajal toetud. Hussey aga hoiatab: see töötab ainult juhul, kui enamiku ajast oled sa tugev ja iseseisev inimene. Mehel pole mingit huvi hoolt kanda kellegi eest, kes alati on «katkise naise» rollis.