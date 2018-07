Suvemagus: koogikihid kausi sees

Kui tahate endale, perele või mõnele sõbrale korraldada väikest magusasöömist, on palju nutikam teha paar purgitäit kihilist magustoitu, kui et küpsetada suur plaaditäis kooki. Just nii meeldib teha Eesti Naise köögitoimetajale ja kokaraamatute kirjutajale Lia Virkusele.

Sagedamini juhtub seda suvel, kui tubaste köögitoimetustega end liialt vaevata ei taha või on vaja midagi piknikule kaasa haarata või siis katta suvine sünnipäevalaud. Pealegi on need sageli oma väiksema jahu-, suhkru- ja rasvasisaldusega kehale küpsetistest kergemad. „Armastan purgimaiustesse ja kausikookidesse panna pigem maitsestamata jogurtit, kohupiimapastat, beseed, marju ja puuvilju,” loetleb ta. Ja kui ladudagi purki või kaussi muu kõrval mõned küpsised, siis seda pole ju palju.

Marja-kohupiima-besee kausikook on üks Lia Virkuse suviseid lemmikuid. FOTO: Jaan Heinmaa/"Lia Magustoidud Purgis Ja Kausis"

Kihiliste purgi- ja kausimaiuste kooslustega katsetamist alustas Lia jupp aega tagasi. Lihtsalt tundis, et on tavapärastest kookidest veidi väsinud ning tahaks proovida midagi uuemat ja põnevamat. Oma külalistele väikesi magustoidupurgikesi serveerides nägi ta alati meeldivalt üllatunud nägusid ja rahuolevat maiustamist. Enda tehtud kausikoogiga külla minnes kohtas samuti elevust – et mida sa siis seekord oled kokku ladunud? „Retsepte jagamata pole ma siis külast kunagi lahkuda saanud,” märgib naine.

Ka õun ja Snickers passivad kokku

Kõik see kogunes ja vormus lõpuks raamatuks „Lia magustoidud purgis ja kausis”, kus jagub ideid nii koduperenaistele kui ka söögikohtadele. Maiasmoka kohvik juba leidiski sealt enda menüüsse viis purgidesserti. Üks neist on näiteks inglaste magusaklassika – maasikate, vahukoore ning beseega Eton Messi mugandus, kus tavapäraseid peategelasi asendavad Kreeka jogurt, rabarber ja pistaatsiapähklid. Samuti saab Maiasmokas maitsta Lia purgi-banoffee`d ehk kihilist banaani-toorjuustuvahtu, mango-laimi kohupiimamaiust või kama-kirsimaiust. Kevadest pandi need müüki ja on Lia sõnul väga menukad. „Ka ma ise valin võimalusel restoranides-kohvikutes alati koogi asemel magustoidu,” lausub köögitoimetaja.

Tegelikult pole ta uute maitsekoosluste väljamõtlemise hoogu tänaseni maha saanud ning ideedetulva jätkudes plaanib seda tingimata veel mõnes kokaraamatus ja ajakirja toiduveergudel rahustada. Rääkimata sellest, et kogumikku ei mahtunud kaugeltki kõik õnnestunud koogipartiide tegemisõpetused, nende hulgas ka talvehooaega klappivad piparkookidega kausikoogid.

Kirjapandud loomingust tõstab ta aga esile mango, tšiiaseemnete ja kookospiima koosluse, samuti kõlavad hästi kokku avokaado ja šokolaad. Vahva avastus oli õuna-Snickersi maius, kus tükeldatud Snickersi šokolaadibatoon sulab koos õunte ja Kreeka jogurtiga karamelliseks kreemiks. Oma uusimatest katsetustest meeldib talle aga purgimaius, kus mõnusad maitsekombinatsioonid sünnivad keedukreemist, keeksikuubikutest ja maasikatest – lõpptulemus sõltub sellest, kas kasutada šokolaadi-, porgandi-apelsini- või tavalist võikeeksi. Teiseks viimase aja suursoosikuks nimetab ta südasuvist marja-kausikooki, mille põhjaks on apelsinimahla ja Amaretto likööriga immutatud tiramisuküpsised või biskviit. Sinna peale käib sidruniga keedukreem, ohtralt suvemarju ning kaunistuseks vahukoor ja besee.

Omalooming lubatud