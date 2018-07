Kasutad päikesekaitsega niisutajat? Ettevaatust!

Kasutades niisutajat, mis sisaldab päikesekaitset, ei pruugi olla piisav. Liverpooli ülikool tegi uuringu, kust selgus, et taolised niisutavad kreemid ei kata piisavalt nägu, et nahka päikese kahjuliku mõju eest kaitsta.

Uuring näitas, et kasutajad katavad oma näo 89 protsendi ulatuses, kui kasutavad päikesekreemi, kuid niisutavat kreemi vaid 84 protsendi ulatuses. Lisaks näitasid pildid, et nägu on päikesekreemi kasutades tunduvalt tumedam. See viitab, et inimesed kannavad päikesekreemi näole ilmselt paksema kihina kui niisutavat kreemi, kirjutab Independent. See omakorda tagab parema kaitse päikese kahjuliku mõju eest.