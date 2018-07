Märgid, et sul on magneesiumipuudus

Sümptomid nagu vähene isu, iiveldus, oksendamine, väsimus ja nõrkus võivad tuleneda hoopis magneesiumi puudusest organismis. Need on tavaliselt esmased märgid, et kehal on sellest puudus. Muidugi võivad sellised sümptomid tähendada ka mitmeid teisi probleeme. Kui sümptomid viie päevaga ei kao, võta ühendust enda arstiga.