Need on kõige efektiivsemad trennid

Poksimine on kõige efektiivsem trenn, mida tunniga saad teha. See kombineerib intensiivse intervalltreeningu, kaasates mitut eri lihasgruppi.

Squash ehk seinatennis on kõrge intensiivsusega trenn, mis sobib hästi neile, kes soovivad mõne kilo kaotada.

Selle kõrge koht tabelis võib tulla paljudele üllatusena. Kuigi teatakse, et sõudmine aitab toonuses hoida jalad ja käed, on sel spordialal varuks üks üllatus. Vee peal sõudes kulutab see treening kuni 740 kalorit tunnis, jõusaali masinal sõudes aga 440 kalorit tunnis. Otsi ilusa ilmaga üles mõni firma, kes paate rendib ning naudi efektiivset treeningut.