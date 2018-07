Hard Rock Laagri fantaasiaparaad

Hard Rock Laagri külastaja Kaarel. FOTO: Konstantin Sednev

Pärnumaalt pärit Kaarlile on Hard Rock Laagrist osa võtmine kujunenud igaastaseks traditsiooniks. «On ka aastaid, mis on vahele jäänud, aga üldiselt püsikunde,» ütles ta. «Mina käin sellise suguvõsa kokkutuleku pärast, mis siin toimub». Kaarli sõnul jagub muusikat natuke igale maitsele, kuid ta tuli festivalile ürituse enda pärast.

Festival on ka hea võimalus erinevaid sõpru näha. «Osad on laagri sõbrad, keda niikuinii mujal ei näe, aga osad on päris sõbrad, keda ikkagi mujal ei näe. Kõik on ju kuskil... Aga selleks nii-öelda suguvõsakokkutulekuks tulevad kohale. Päris igaüks siia ei roni ka. Ma kunagi ei muretse, kas mul telgis mingisugused asjad vedelevad.» Kaarel võrdles Hard Rock Laagri külastajaid Rabarocki seltskonnaga: «Seal oli tõesti iga külajoodik kohal. Seal sa ei saa nii vabalt olla.» Talle meeldib ka festivali suurus: «Mulle on paras. Lõpusõnaks võin öelda, et see aasta on meil ka kolm valget ufot,» ütles Kaarel põllult paistvatele heinapallidele osutades.

Festivalikülastaja Silvaliis. FOTO: Konstantin Sednev

Silvaliis tuli üritusele Tartust ja külastab seda esimest korda. «Aastaid olen tahtnud ja nüüd lõpuks vanust kukkus piisavalt ka, et tuli võimalus». Hard Rock Laager on tema sõnul mõnus üritus, kus on hea muusika ja seltskond. Kõige rohkem ootas Silvaliis Austraalia metalcore bändi Parkway Drive`i, kelle kontsert aga ära jäi. «Selle pärast tulin kohale ka. Siis, kui lõpuks tuleb see bänd, keda sa oled tahtnud pikka aega näha, siis ikka no ei saa tulemata jätta».

Jan ja Terje, Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev

Janil ja Terjel möödus selle aasta Hard Rock Laagris paarina 12 aastat. «Sõel on päris tihe, kui me räägime Eesti bändidest, kes siia tulevad, sest väga paljud tahavad. Välismaa esinejad on boonus,» ütles Jan. Tema sõnul on Eestis ainult üks korralik metal festival ja see on HRL. Teised sarnased üritused on väiksemad.

Caldera, Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev

Gooti stiili austav Caldera külastas rokklaagrit esimest korda. Eelmisel aastal kuulis ta festivalist kaks päeva pärast ürituse toimumist ja sellest ajast oli kindel plaan järgmisel aastal tuleb kohale tulla. «Tulgu mis tuleb,» ütles Caldera. Kõige rohkem huvitas teda Itaaliast pärit gooti- ja alternatiivmetali stiili viljelev Lacuna Coil. Caldera tegi esinejate osas eeltööd, ning huvi pakkusid enamik artistidest. «Vaid mõned üksikud olid sellised, kelle puhul tundsin, et nende kuulmine pole nii oluline ja et sama hästi võib sel ajal kasvõi söögitelgis lõunatada,» ütles Caldera.

Esimest aastat HRLis rokkiv Janek. FOTO: Konstantin Sednev

Rakverest kohale tulnud Janek tahtis laagrisse tulla juba eelmisel aastal. Sel aastal tuli aga lõplik otsus Parkway Drive pärast. Janek arvas, et oleks huvitav kogeda korralikku Eesti festivali, ning lisas, et kõige tähtsam on siiski kohale tulnud seltskond.

Hard Rock Laagri suure lava ees poseeriv külastaja. FOTO: Konstantin Sednev

Pärnust festivalile tulnud Udu osales üritusel esimest korda ja teda huvitasid artistidest Lacuna Coil ja modernse metali bänd Horror Dance Squad.

Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev

Pärnumaalt tulnud Laineril täitus selle aasta festivalil juubel. Lainer külastas Hard Rock Laagrit kümnendat aastat. Enim pakkusid talle huvi Eesti artistid, nagu doom metali artist Taak ja ränkrasket rokenrolli viljelev Must Hunt. Laineri jaoks teeb ürituse eriliseks rahulik seltskond ja oma sõpruskond, mis on aastatega välja kujunenud.

Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev

Reed Tallinnast huvitasid artistid Lacuna Coil ja alternatiivrokki viljelev Eesti ansambel Kosmikud. Tema sõnul on HRLis igal aastal ühtlaselt hea tase. Tähelepanu tasub pöörata Ree Batmani logiga sukatrippidele - ilmne viide Gooti stiilile.

Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev

Vana-Vigala, Hard Rock Laager 2018. FOTO: Konstantin Sednev