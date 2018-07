Neeme Raud uurib: mida räägitakse Trumpist Washingtoni kuluaarides?

«Neeme Raud. Siin.» on nädalavahetuse mõnus kaaslane, mis sisaldab natuke päevapoliitikat, reisimissoovitusi, aga ennekõike palju elustiili teemasid nagu maailma trendid moes, disainis ja kultuuris.

Rõhuasetus on aktuaalsetel teemadel nii globaalselt kui Eestis. Armastades reisida, annab Neeme Raud ülevaate just neist paikadest, kus ta parasjagu viibib.

Kas see on võimalik, et praegu nii mugav piirikontrollideta Euroopa võib ajalooks saada?