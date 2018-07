8 moereeglit, mida sa peaksid rikkuma

Keegi ei tea täpselt, kes need reeglid leiutas, kuid millegipärast kästakse meil neist kinni pidada. Insider küsis aga ekspertidelt järele, millised on need moereeglid, mida võiksime rahumeeli rikkuda.

1. Dressid on ainult kodus kandmiseks. Kui me oleme üldse midagi viimastel aastatel õppinud, siis seda, et athleisure on stiil, mis sobib paljudes olukordades kandmiseks. On võimalik ühendada mugavus stiiliga ja seejuures väga lahe välja näha.

2. Sa ei peaks suvel nahka kandma. Arvestades Eestimaa jahedaid õhtuid on täiesti okei, kui sa ka suvel nahkjakki kannad.

3. Sa ei tohi miksida kuld- ja hõbeehteid. Stilistid kinnitavad, et see on vale: kuld ja hõbe sobivad kenasti kokku!

4. Lühikesed naised ei tohiks kanda maksikleite. See pole kindlasti tõsi ning mõnel juhul võib õigesti valitud maksikleit visuaalselt keha pikendada.

5. Sa peaksid riietuma vastavalt vanusele. Väär! Riietu vastavalt oma iseloomule ja stiilile!

6. Pruun ja must ei sobi omavahel kokku. Kuna mõlemad on neutraalsed toonid, on neid suurepäraselt võimalik miksida.

7. Sokke ei tohi sandaalidega kanda. Vastupidi: tuleb välja, et stiilsed sokid ja rihmikud on uus trend!