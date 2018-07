Varjatud märgid, et ta tahab sinuga abielluda

Tihti räägitakse enda unistustest, kus tahaks tulevikus töötada või elada. Kui ta küsib ühiste otsuste kohta ka sinult, näitab see, et ta tõesti näeb, et elukoht on teie ühine valik. See näitab, et ta arvestab ka sinu arvamusega enda tuleviku plaane mõeldes. Suhe eeldab, et samme elus astutakse koos. Ta on huvitatud, et oleksid kaasatud ka suurtesse plaanidesse.