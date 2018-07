Kuus lauset, mida lapsele ärritunult kunagi öelda ei tohiks

Kõik need laused, mida ilmselt viimaste päevade jooksul juba öelnud oled, teevad tõenäoliselt olukorda vaid hullemaks. Arstide sõnul peaks selliseid lauseid vältima, kuna see tekitab lapses tunde, et sa ei võta tema seisukohta või ärritust tõsiselt, kirjutab TheSun. See võib muuta teievahelise kommunikatsiooni veelgi hullemaks.