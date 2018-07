5 asja, mis teevad sinust hea tüdruksõbra

«Heaks tüdruksõbraks olemine ei tähenda mitte mingil juhul, et ainult sina peaksid suhtesse panustama,» kinnitab Hussey ja selgitab, et see tähendab hoopis enda kõige paremat versiooni. Olles kõige parem versioon iseendast, saad sa ka vastu kõige parema versiooni oma kaaslasest.

Ta annab viis väärtuslikku nõuannet, kuidas seda teha.

1. Pane ta end tundma parima endana

Iga mees loodab leida unistuste naise - selle naise, kes paneb ta tundma, et ta tahab olla veelgi parem. Kui mehel on kaaslane, kes temasse sajaprotsendiliselt usub, teda inspireerib ja talle toeks on, tahabki mees oma potentsiaali rakendada. Hussey aga hoiatab, et muidugi ei tähenda see, et laisast mehest saab võluvitsaga agara kuti. See tähendab hoopis, et leiad mehe, kelles on juba arenemisjanu olemas ning oled talle parim meeskonnakaaslane (ja tema on sama sinule).

2. Mõista tema «armupäästikuid»

Meil kõigil on erinev armastuse keel - me tajume erinevaid asju armastavate žestidena. Üks parimaid asju, mis sa saad teha, on selgeks õppida, kuidas tajub sinu partner armastust ning mida sa saad omalt poolt teha, et see tunne õhus oleks, et ta tunneks end armastatuna ja turvaliselt. Ole ka valmis näitama, millised on sinu jaoks olulised liigutused, sõnad, žestid.

3. Tea, kuidas enda eest hoolitseda

Mees ei vaja tüdruksõpra, kes toetub igas asjas tema peale. Meestele meeldivad iseseisvad naised - need, kellele lähevad peale sõltuvad naised, on nartsissistidest kontrollfriigid, kelle jaoks on oluline partneri õnne kontrollida. Väärtuslik mees hindab sinu iseseisvust ja seda, kui sul on ka väljaspool suhet asju, mis teevad sind õnnelikuks. See on üks esimesi asju, mis paneb ta sinule pühenduma.

4. Mõista, et iha ja mugavus on võrdselt tähtsad

Paljud suhted muutuvad kiirelt mugavaks ning nii võib kiirelt tunduda, et sa elad koos korterinaabri, mitte kallimaga. See on tavaliselt ka hetk, kui asjad keeravad halvemuse poole. Paarid, kes hästi töötavad, teavad, et iha ja mugavus on mõlemad tähtsad. See võib tähendada valmisolekut seksuaalfantaasiatega mängimiseks või kas või tekstisõnumite teel flirtimiseks. Olgu, mis on, loeb see, et te väärtustate teineteise kirgilisi külgi.

5. Ole valmis olema vahepeal tugevam pool