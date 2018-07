Sõbranna.ee proovis omal nahal: 18 viisi, kuidas päevast rohkem aega võita

Tuvasta ajaraiskajad

Millised tegevused sinu elus praegu aega kulutavad? Kas võiksid midagi targemat teha? Kas vaatad liiga palju sotsiaalmeediat? Mängid liialt videomänge? Tuvasta ajaraiskajaid ja vähenda kulu nendele. Näiteks piira internetikasutust StayFocusd rakenduse abil, mis lubab sul vastavalt sinu valikutele veebilehti kasutada piiratud arvu minuteid päevas.

Õpi ütlema ei

Ajaplaneerimine pole niivõrd ülesannete hulk, kuivõrd paljule sa ei ütled. Sa ei saa teisi korralikult aidata, kui esmalt enda eest ei hoolitse. Enda ülekoormamine kõigi teiste päästmisega, kui sinu enda elu longab, ei ole efektiivne. Ütle julgelt ei, kui tead, et jaa-ütlemise tõttu kannatab olulisem.

Planeeri oma päeva

Inimesed, kes enim saavutavad, planeerivad ette. Küsi endalt: mis on kolm eesmärki, mida peaksin päeva lõpuks kindlasti saavutama? Nii investeerid tegevustesse, mis enim sulle tagasi annavad.

Planeeri uneaega

Minu jaoks on ideaalne uneaeg 7,5 tundi. Enda uneaega võid planeerida inglisekeelse kalkulaatoriga Sleep Calculator. Nii puhkan piisavalt välja, kuid ei maga kaua ja ei lase käest võimalust ülesandeid ära teha.

Väldi segajaid

Ära lase tööd tehes end piiksuval telefonil, e-mailil ja teistel inimestel segada. Iga kord, kui sind segatakse, pead uuesti ümber häälestuma ja kaotad väärtuslikku tööaega. Lülita telefon välja, ütle, et sind ei tohi segada ja vaata e-posti nt korra-kaks päevas kindlatel aegadel.

Ühe puudutuse reegel

Tee hommikul otsemaid voodi ära. Pane riideid vahetades need viivitamata kappi või mustapesukasti. Viska prügi otsejoones prügikasti. Vii mustad nõud koheselt kraanikaussi ja võimalusel pese ilma pikema jututa ära. Hunnikusse visatud ese saab osaks sinu segadusest. Nii pead kõigega hiljem uuesti tegelema. Kuhjunud sekundikesed muutuvad nõnda kümneteks minutiteks.

Salvesta võimalusel enda jaoks olulised telesaated ja keri reklaamid edasi

«Viimasel ajal tundub mulle, et telekas on asjad huvitavamaks muutunud. Vaatad rahulikult reklaami ja siis tuleb mingi filmipaus vahele.» See anekdoot iseloomustab päris hästi, kui palju aega säästab filmide ja saadete salvestamine ning reklaamide edasi kerimine.

Kuula audioraamatuid

Arvutasin, et jalutan ja sõidan iga tööpäev vähemalt tunnikese. Mul on vähemalt 240 tundi ühest kohast teise minemist aastas, mida saan kasutada audioraamatute kuulamiseks. Esimese audioraamatu sain Audiblest tasuta. Nüüd olen kasutanud tasulist teenust. Usun, et silmaringi laiendamine on väärt investeering. Soovitan audioraamatuid või TED kõnesid Youtube’is kuulata ka nõusid pestes ja koristades. Nii võidad lisaks nädalas 4,5 tundi ja aastas 216 tundi.

Pista kotti raamat

Kui kott mahutab, siis hea raamatu puhkehetkedeks kaasas kandmine ei tee paha.

Hoia tegevusetuteks hetkedeks artiklid valmis