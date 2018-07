«Äkitselt ilmus puude vahelt välja kuus Saksa valveohvitseri, Lugerid käes, ja hakkasid röökima...»

Me tahtsime sõja ajal nii palju teada, aga kirjad ja lehed Inglismaalt – ja kõikjalt mujalt – olid keelatud. 1942. aastal nõudsid sakslased sisse kõik raadioaparaadid – neid oli muidugi ka peidetuid, mida salaja kuulati, aga kui sellega vahele jäid, võidi sind laagrisse saata. Seetõttu ei mõista me nii paljutki sellest, mille kohta võime nüüd lugeda.

Mulle meeldivad sõjaaegsed pilkepildid, aga üks neist ajab mind segadusse. See oli 1944. aasta Punchis ja sellel on kujutatud umbes kümmet inimest mööda üht Londoni tänavat kõndimas. Peategelased on kaks kõvakübaraga meest, kes kannavad portfelli ja vihmavarju, ja üks mees ütleb teisele: „On naeruväärne öelda, et need putukavastsed on inimesi kuidagi mõjutanud.“ Mul läks mitu sekundit aega, enne kui märkasin, et kõikidel selle pildi inimestele oli üks tavalise suurusega kõrv ja teisel pool pead teine väga suur kõrv. Ehk võiksite seda mulle seletada.

Siiralt Teie

Dawsey Adams

Julietilt Dawseyle

3. veebruar 1946

Hea Mr Adams

Rõõm kuulda, et Teile meeldivad Lambi kirjad ja tema portree. Tal oli just selline nägu, mida olin talle ette kujutanud, ja mul on hea meel, et Teie samamoodi arvasite.

Suur aitäh, et mulle seapraest rääkisite, kuid ärge arvake, et ma ei märganud, et Te vastasite ainult ühele mu küsimustest. Ma sooviksin väga Guernsey Kirjandus- ja Kartulikoorepirukaseltsi kohta rohkem teada saada, ja mitte pelgalt oma jõudeoleva uudishimu rahuldamiseks – nüüd on mul oma nina teiste asjadesse toppimiseks ka professionaalne kohustus.

Kas ma mainisin Teile, et olen kirjanik? Ma kirjutasin sõja ajal Spectatorile iganädalast veergu ja kirjastus Stephens & Stark kogus need kõik kokku ja avaldas pealkirjaga „Izzy Bickerstaff läheb sõtta“. Autorinime Izzy valis mulle Spectator, ja nüüd, tänu jumalale, on see vaeseke maha maetud ja ma võin taas oma isikliku nime alt kirjutada. Ma tahaksin raamatut kirjutada, aga mul on raskusi teema leidmisega, millega võiksin rahumeeli mitu aastat elada.

Samal ajal palus The Times, et ma kirjutaksin artikli nende kirjanduslisasse. Nad soovivad käsitleda lugemise praktilist, moraalset ja filosoofilist väärtust – see ilmub kolmes järjestikuses lehes ja kolme eri autori sulest. Mina peaksin kirjutama selle arutelu filosoofilisest küljest ja siiani on mu ainus mõte see, et lugemine aitab hulluksminemist ära hoida. Nagu näete, vajan abi.

Mis Te arvate, kas teie kirjandusseltsil oleks midagi selle vastu, kui neid tollesse artiklisse kaasataks? Ma tean, et seltsi asutamise lugu tunduks The Timesi lugejatele väga põnev, ja tahaksin väga teie kohtumistest rohkem kuulda. Aga kui Te seda ei tahaks, siis ärge muretsege – ma saan mõlemal juhul aru, ja tahan mõlemal juhul Teist veel kuulda.