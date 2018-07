Kadi Leppik: kuidas mu sõbrad julgevad öelda, et ma lapsi kaasa ei võtaks?!

Ilmselgelt on ka minu elamine lastevaenulik: näiteks vardad, paberipressid/lõiketerad ja kõiksugu muud asjad ei ole kuskile kõrgustesse ära peidetud, samuti võib mul olla mõni suurem tellimuse täitmine pooleli ning see pole mitte see koht, kus lapsed toimetada võiks.

Kui teen ürituse koos lastega, siis mainin kindlasti täpsustuseks, et oma mänguasjade kaasavõtmine on boonus. Kohe ürituse alguses ütlen ära, et lapsed mängivad õues. Mul on väga vedanud, et kodu kõrval on kohe suur park ja mänguväljak, kuhu saab näiteks üks vanematest lastega minna igavust peletama.

Külla lasteta perele

Kui oled palutud külla perele, kus lapsi ei ole, siis mõtle sammuke ette ning leia lahendus, et saaksid lasteta külla minna.

Minu tutvusringkonnas on piisavalt neid paare, kellel pole lapsi ja koju on muretsetud kallis disaintapeet, valge kattega mööbel, rääkimata kallitest lauanõudest ja sisustuselementidest. Nende kodud ei ole sisustatud lastele mõeldes ja sellisel juhul pole võõrustaja jaoks midagi stressirohkemat, kui avada uks ning leida sealt küllakutsutu, kellel kaasas kolm last, sest polnud neid kuhugi jätta… Sellisel juhul tuleks viisakalt küllakutse ära öelda. See näitab, et hoolid nii oma sõpradest kui nende kodust.

Toidulaud

Kui küllakutses on selgelt öeldud, et kutsutakse vaid täiskasvanud, siis on ka selge, et söögid ja joogid on mõeldud täiskasvanutele. Olen aga korduvalt olnud tunnistajaks olukorrale, kuidas peole smugeldatud «kuhugi-polnud-jätta» lapsed võetakse kaasa ja aperatiiviks mõeldud snäkid nagu pähklid, juustud, oliivid või salaamivorsti söövad lapsed juba esimese poole tunniga ära, sest õhtusöögist on neil juba paar tundi möödas ning külas on igav, eriti kui tegemist on koduga, kus lapsi pole (pole teisi lapsi ega mänguasju, millega/kellega mängides aega sisustada). Lapsevanemad ise ei näe sellises käitumises tihtipeale mingit probleemi.

Kui on aga aeg õhtusööki nautida, siis nende lapsevanematega, kes on võsukesed kaasa võtnud, pole võimalik lihtsalt suhelda – nii ametis on nad järelkasvu toitmise ja taltsutamisega. See rikub kõigi tuju ja lõpuks ei saa suhelda keegi, ka need, kes lapsed koju jätnud.

Pulma ilma lasteta

Igal aastal on minu poole pöördunud pulmapeo korraldajad suure murega: kuidas öelda külalistele viisakalt, et pulma on oodatud vanemad ilma lasteta. Vanemad on maruvihased: kuidas küll nende sõpradele ei sobi, et lapsed pulma kaasa võetakse?!

Tegelikult on põhjuseid mitu, miks palutakse pulma ilma lasteta. Soovitakse viisakat pidu, samuti pulmavideot ning kõnesid, kauneid hetki meenutuseks ilma laste nutu ja kisata.

Mõnel pool muidugi korraldatakse lastele pulmamajas lausa eraldi pidu koos järelvaatajaga, aga korraldaja seisukohast on see väga suur kulutus, kui tellida eraldi inimene, kes tegeleb vaid lastega. Samuti peaks sel juhul olema menüü lastesõbralik pluss terve rida pisiasju, mille organiseerimine on nii aja- kui rahakulukas.

Ilmselt on pulma näol tegemist ka üritusega, kus tarbitakse alkohoolseid jooke ja nii mõnigi peokülaline võib viimase tarbimisega üle piiri minna – purjakil täiskasvanute vahtimine pole laste jaoks.

Tähtsad vastuvõtud

Kuigi kusagil ei ole ette kirjutatud, kas beebi/väikelapsega võib näiteks presidendi vastuvõtule või vabariigi aastapäeva kätlemistseremooniale järgnevale peole minna, siis siinkohal tasuks ikka esikohale seada lapse huvid. Väikelapsed on äärmiselt lõhnatundlikud ja paljude inimeste lõhnad ja parfüümid võivad neid väga häirida. Tihti venivad taolised üritused hilisõhtusse, ent õhtul kella 8–9 ajal peaks iga beebi/väikelaps juba magama.

Kui tegemist on näiteks päevase üritusega, siis tasuks ürituse korraldajalt üle täpsustada, kas üritus on lastesõbralik ning kas väikelapsed on üritusele oodatud.

Kuhu siis üldse lastega minna?

Mõni lugeja võib nüüd saada vihaseks, et soovitan justkui lapsi mitte kaasa võtta ja ürituste puhul ära märkida, kas lapsed on oodatud. Tegelikult tuleb aga esikohale ikka seada lapse huvid ning heaolu ja on nii palju toredaid asju, mida lastega koos teha. Näiteks piknik pargis või õues, telkimine, loomaaia või teemapargi külastamine vms. Tuleb olla lihtsalt leidlik.