Seitse erakordset naisteadlast, kellest sa pole midagi kuulnud, kuna au läks meestele

Nii kaasajast kui ka ajaloost on palju näiteid ambitsioonikatest ja andekatest naistest, kes tegutsesid koos meestega uurimisrühmades, aga hoolimata nende olulisest panusest teaduslikesse avastusesse ei ole neid kunagi nende töö eest tunnustatud. Nende rolli on suisa ebaõiglaselt ja diskrimineerivalt eitatud.

Matilda efekti ei ilmnenud vaid Nobeli preemiate jagamisel. 1925. aastal esitles Cecilia Payne Gaposchkin oma avastust, et vesinik on tähtedes peamine element. Tema teooria lükati aga tagasi, kuni meesteadlane sama uurimistöö avaldas. 19. sajandi lõpus keeldus Harvardi Ülikool andmast doktorikraadi Mary Whiton Calkins’ile, sest ta oli naine – hoolimata Calkins’i suurepärastest eksamitulemustest ja kaasteadlaste antud soovitustest.

Praegu mängivad naised üha olulisemat rolli täppisteadustes ehk teadusharudes, milles aastakümneid on domineerinud vaid mehed. Kuid paranev olukord ei tähenda sugugi seda, et Matilda efekt on tänapäevast kadunud. Naisteadlaste saavutustest ei räägita siiani piisavalt ning võrdõigusliku ühiskonna areng on aidanud nais- ja meesteadlaste soolisele võrdsusele kaasa vaid väga vähesel määral.