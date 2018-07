Puust ja punaseks: mis on mitsellaartehnoloogia ja miks see on nahale hea?

«Keha hellitavate omadustega innovatsioon on jõudnud ka dušigeelidesse, mis eemaldavad nahalt mustuse õrnalt, kuid efektiivselt. Mitsellaartehnoloogia aluseks on väikesed mitselliosakesed, mis haaravad mustuse endasse nii, et keha loputamisel pole tarvis nahka puhtaks hõõruda või loputada,» sõnas Dove'i brändijuht Kertu-Kai Põldvere.