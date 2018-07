Ants Laikmaa saladuses hoitud tütar Aino Maria Kilpiö vandus lõpuks saatuselöökidele alla

Anu võeti ema ja tema abikaasa kodus lahkelt vastu. Viimaks oli tal võimalus käia ka Taeblas oma isa haual ja tutvuda nõo Salme ja viimase lastega. Topmanite kaudu tutvus Anu paljude tolle aja Eesti muusika- ja teatritegelastega. Nii on säilinud tema albumis pildid ka kohtumisest Gustav Ernesaksa perega. Ta käis hiljem korduval Eestis ja suhtles siinse kultuurieliidiga.

Teine löök tabas Anu ka kodus Soomes. Tema armastatud kasuema Ida sattus vanadekodu haiglaosakonda. Vaatamata sellele, et Anu impulsiivne kunstnikuloomus aeg-ajalt oli põhjustanud nende vahel lahkarvamusi, oli Ida Kilpiö tema jaoks ikka tähtsaim inimene. Järgneva kolme aasta jooksul käis Anu teda iga päev haiglas vaatamas.

42-aastase rõõmsameelse, paljude sõpradega särava inimese ja abivalmis noore naise teguviis jäi kõigile lähedastele suureks mõistatuseks. On spekuleeritud, et sellele võisid teda tõugata mitmed kokkulangevused. Eestis kogetud pettumus, et bioloogiline ema ei tahtnud teda ametlikult tunnistada; kasuema haigus; vahest isegi sisemine konflikt kahe kodumaa ja kahe pere vahel. Lõpliku tõuke võis anda ka komplitseeritud ja lootusetu suhe, millest Anu kunagi ei rääkinud, aga mille olemasolu lähedased aimasid.