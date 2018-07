Sodiaagi saladused: need 3 tähemärki naudivad parimat juulikuud

Päike on Vähis ning libiseb läbi su kaheksanda maja. Kaheksas maja on miski, milles pole midagi igavat ega naljakat - see on koht, kus segunevad seks, müstika ja taassünd. Sa võid kindel olla, et juulikuu täidab su südame kirega ning kuna ka päikesevarjutus leiab aset su kaheksandas majas, ära kahtlegi, et juhtumas on midagi peadpööritavat. Toimub miski, mis sunnib sind kesta hülgama ning murdma vabaks minevikust. Pärast 10. juulit ei ole su juhtplaneet Jupiter enam retrograadis ning sina tunned seda mõnusa mugavusena oma maailmas. Oled veetnud kuid end avastades, nüüd on aeg avastatule pühenduda.