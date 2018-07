Kiire nipp, mis päästab suhteid

Austraalia psühholoog Belinda Williams õpetab 5-minutilist nippi, millega on võimalik partneritel omavahelist kontakti parandada ja sellega lausa suhet päästa. Psühholoogi sõnul on see üks põhilisi nõuandeid, mida ta probleemidega paaridele soovitab.

Lahenduseks on mikromomendid, mille vältel teineteisega kontakti loote. Williams selgitab, et nn mikromomendid on väikesed võimalused, et näidata partnerile enda armastust ja hoolivust. Selleks võib olla tervitus või hommikune hüvastijätt, kallistus koridoris või käepuudutus. Tema sõnul arvavad paarid, et vaja on suuri žeste, kuid nende jaoks õiget aega oodates võivadki need tulemata jääda. «Seega, võta, mis võtta annab,» soovitab Williams, «võta väikestest hetkedest maksimum.»