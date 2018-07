Üllatav seos: erinevus levinud käitumises ajab paarid lahku

Kui ühele kaasadest on hakanud viimastel aastatel meeldima nädalas mitmel õhtul veiniga maiustada, teisele näib see aga selge liialdus, võib see perspektiivis viia suuremate erimeelsusteni väärtuste tasandil. Me kõik oleme erinevad ning mis ühele mõistlik, ei pruugi seda teise silmis olla.

Norra teadlased on viinud läbi mitmeid uurimusi, mis taolist hüpoteesi kinnitavad. «Nii tarvitatava alkoholi kogus kui ka erinevused «tarbimisega» seonduvais käitumismustrites on lähisuhetes suure kaaluga riskifaktorid, mis halvimal juhul võivad viia suhte purunemiseni,» seisab Norra rahva tervise uuringute instituudi kodulehel.

Enamik inimesi eelistab sarnaste hoiakute ja arusaamadega partnerit ning sarnane alkoholitarbimine on üks olulisimaid sobivuse mõõdupuid. Nii ei ole sugugi imekspandav, et joomisega liialdamine on lahkuminekupõhjuste esikolmikus truudusetuse ning isiksusliku ebasobivuse järel kogunisti kolmandal kohal.

Tõsi on, et teemat on aegade jooksul seni uuritud siiski suhteliselt vähe, mistõttu ei saa kuigi põhjapanevaid järeldusi veel teha.

Siiski on norralased uurinud küllaltki arvestatavat paaride hulka – viimase viieteistkümne aasta jooksul on alkoholitarbimist kui lahkuminekut põhjustavat tegurit puudutavates uuringutes ja küsitlustes osalenud ühtekokku 19 977 inimest.