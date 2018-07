Pildid ja video: naistele žilette tootev ettevõte reklaamib end karvadega

Ettevõtte reklaamtekst ütleb: «Karvad - need on kõigil. Igal naisel. Maailm teeskleb, et neid ei ole - aga on. Me kontrollisime. Seega, kui sa tahad raseerida, oleme me siin.» Naised armastavad uut lähenemist. Üks fänn kirjutas: «Esimene reklaam, mis tunnistab naise kehal karvu! See tundub natuke nagu näeks esimest korda kuule laskumist.»