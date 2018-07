Kuidas Hard Rock Laagri turvad mind taga ajasid ehk blond plika rokikarudega möllamas

Jalutan mööda traadist aeda Vana-Vigalas toimuva Hard Rock Laager festivali sissepääsu poole. Vasakul pool on suur telkimisala, kuhu on püsti pandud vägevad elamised.

Esimesel päeval jälgin rokimehi tagasihoidlikult. Nii doom metal'it viljeleva Eesti artisti Taaki, Läti metal-poiste Blinded Memory kui Eesti bändi Bestia esitused panevad südame võbisema.

«Sina, blondide lokkis juustega tütarlaps, kas selline muusika ei hirmuta sind?» Mina vastan, et hoopis vastupidi on. «Ma väga naudin seda!»

Seltskond on üsna kirju: roki-stiilis riietatud lapsed, paar vanaema ja muidugi vanad rokikarud. Keskmisteks festivallase märksõnadeks on: nahktagi, tanksaapad, pead visates muusikale kaasaelamine (headbanging) ja õllesort Saku Rock.

Õhtul, enne festivalilt lahkumist astub minu juurde üks eelpool kirjeldatud stiilis meesterahvas, ja küsib: «Sina, blondide lokkis juustega tütarlaps, kas see muusika ei hirmuta sind?» Mina vastan, et hoopis vastupidi on. «Ma väga naudin seda!». Selle peale jääb mees kohmetuks. Stereotüübid.

Sõidan veidi nukrana õhtul Vana-Vigalast tagasi Tallinnasse mõttega, et selleks aastaks on minu jaoks üritus läbi, kuid miski jääb südamesse kripeldama.

Pesemisvõimaluse kasutamise hind on festivali teisel päeval kahekordistunud.

Järgmisel (rokkfestivali teisel) päeval võtab minuga ühendust rokientusiastist sõber ning paarikümne minuti pärast olen taas teel Vana-Vigalasse. Lähen eilset vaoshoitud kuvandit purustama, võtan kaasa nahktagi, plaanin end vabaks lasta ja metal-muusikal enda üle võimust võtta.

Festivali piletijärjekorras seistes märkan, et pesemisvõimaluse kasutamise hind on laagri teisel päeval kahekordistunud. Sõber ütleb, et vihmaga saab festivali alast suur porimülgas. Tuleb loota, et ilm püsib kuiv. Asume kontserti kuulama. Seisame kallaku peal, kus on raske püsti püsida. Testime jalalihaste tugevust, ja proovime headbang'ides mitte pikali kukkuda.

Moshpit: kes lööb, see armastab!

Kontsert läbi, liigume kohe järgmisele. Rahvast hakkab hullutama USA artist Crowbar. Liigun lava ette, mis on piiratud metallaiaga. Selle taga on paar rida fänne, ja fännide taga on ring rahvahulgaga, kus algab moshpit.

Moshpit on vägivaldne tants, kus toimub rüselus, üksteise lükkamine ja tõmbamine, kuid tahtlikult kellelegi haiget ei tehta. Siiski tuleb seda rüseluse käigus ette. Põhireegel on aga, et üksteise eest peab moshpit'i ajal hoolt kandma, ning kui keegi rüseluses pikali kukub, tuleb ta jalule aidata.

Saan küünarnukkidega korduvalt vastu nina, kuid see mind ei heiduta. Kes lööb, see armastab!