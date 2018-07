Sõbranna testib: milline niisutav mask teeb oma tööd kõige paremini?

Hea: Huvitav mask. Pärast kasutamist on näol hea värske tunne. Nahk on puhas ja tundub tõesti natuke rohkem pingul.

Kocostari valikus on samuti väga erinevaid, kuid samas sarnaseid maske. Kihvt on see, et antud brändi maskid on tehtud tükikestena. Näiteks kiivi maski puhul on pakendis mitu kiivi pildi- ja kujuga kangatükki, mida näole panna. Proovisime nii kiivit kui maasikat, kuid kommentaarid jäävad üldjuhul selle sarja erinevate toodete puhul samaks.