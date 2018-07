Ohumärgid, et su suhe on muutunud mürgiseks

Tervislikus suhtes tunnevad osapooled end hästi ja turvaliselt. Mõlemad austavad ja usaldavad üksteist. Mürgises suhtes ei tunne enam, et oleks teise inimesega see kontakt, kirjutab DailyMail. Pidevad tagasilangused ja personaalsed rünnakud muutuvad mürgiseks, kui see kõik hakkab mõjutama juba osapoolte tervist ja heaolu.