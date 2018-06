Kas päikesekreem takistab päevitusjume teket?

Päikesekreem kaitseb nahka kahjuliku ultraviolettkiirguse eest, mis päikeselt meieni jõuab. Mida kõrgem on päikesekaitse SPF näitaja, seda kõrgem on selle võime sind kiirguse eest kaitsta. Päikesekreem, mille SPF näitaja on 50, kaitseb 98 protsendilise efektiivsusega kahjuliku kiirguse eest, kirjutab Independent. Pole olemas päikesekreemi, mis kaitseks kahjuliku mõju eest 100 protsenti.

ABC Australia kirjutas, et keskmiselt läheb päikese käes aega kümme minutit, et märgata esimesi põlemise märke. Kui kanda korralikult nahale SPF 50 päikesekaitset, pikendab see põlemismärkide ilmnemiseks kuluvat aega 50-kordselt. See tähendab, et põlemise ilmnemiseks peaksid päikese käes istuma ligi 500 minutit.