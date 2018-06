Pidupäeva koogiretsept Domino küpsistest, šokolaadist ja kreemisest toorjuustust

Tema arvates on Domino küpsistega miski kahtlane värk, sest need meeldivad kõigile. Täpselt nagu piimašokolaad, mille järele tekib isu, kui vajame lohutust. Seetõttu on see kook absoluutne lemmik nii laste kui ka täiskasvanute seas, mida süüakse ahnelt juba üksnes silmadega.